أخبار عاجلة

قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 2 من موظفي رئاسة مدينة قويسنا بكورونا

Print
إصابة 2 من موظفي رئاسة مدينة قويسنا بكورونا إصابة 2 من موظفي رئاسة مدينة قويسنا بكورونا

مصراوي Masrawy

09:25 ص السبت 26 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة المنوفية، عن إصابة اثنين من موظفي مركز ومدينة قويسنا بفيروس كورونا المستجد، وهم نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، والسكرتير العام للمجلس.

وقال خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه جرى رفع الإجراءات الاحترازية برئاسة المدينة، وتوفير المواد المطهرة، والتشديد على التباعد وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف "النمر"، أن سبب إصابة الموظفين يرجع إلى مرورهم الدائم لمتابعة ومراقبة الوحدات المحلية لتفقد سير العمل، وأنهم خضعوا للعزل المنزلي ويتبعون بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية