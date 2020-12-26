إصابة 2 من موظفي رئاسة مدينة قويسنا بكورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة المنوفية، عن إصابة اثنين من موظفي مركز ومدينة قويسنا بفيروس كورونا المستجد، وهم نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، والسكرتير العام للمجلس.

وقال خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه جرى رفع الإجراءات الاحترازية برئاسة المدينة، وتوفير المواد المطهرة، والتشديد على التباعد وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف "النمر"، أن سبب إصابة الموظفين يرجع إلى مرورهم الدائم لمتابعة ومراقبة الوحدات المحلية لتفقد سير العمل، وأنهم خضعوا للعزل المنزلي ويتبعون بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.