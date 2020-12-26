باكستان: 2260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 63 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى9816 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2260 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و482حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم السبت.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين 523 ألفا و842 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، منها 36 ألفا و909 خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 420 ألفا و489 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال2357 مريضا في حالة حرجة.