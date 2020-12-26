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​أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في 2020 (بيان رسمي)

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​أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في 2020 (بيان رسمي) ​أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في 2020 (بيان رسمي)

مصراوي Masrawy

08:30 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، في بيان رسمي، بداية من غدٍ السبت 26 ديسمبر 2020 حتى الخميس 31 ديسمبر، آخر أيام عام 2020.

يوم السبت 26 ديسمبر 2020:
أمطار خفينة (40% تقريبًا) إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من حلايب وشلاتين.
شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020:
شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميًا.

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