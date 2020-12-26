أخبار عاجلة

قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليابان تسجل حالات إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

Print
اليابان تسجل حالات إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا اليابان تسجل حالات إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

مصراوي Masrawy

06:56 ص السبت 26 ديسمبر 2020

طوكيو- (د ب أ):
أكدت اليابان تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة من التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الجمعة إن خمسة أشخاص دخلوا حجرا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 ديسمبر.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب بينما لم تظهر على الأربعة الآخرين أعراض.

وصل الأشخاص الخمسة قبل أن تبدأ اليابان يوم الخميس في فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا.

وحاليا، تسمح السلطات اليابانية فقط للمواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على الإقامة بدخول البلاد. ويتعين على الوافدين الدخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا بعد الوصول.

وأكدت اليابان يوم الجمعة تسجيل 3823 إصابة جديدة، مسجلة أعلى زيادة يومية لليوم الثالث على التوالي.

وتمكنت اليابان حتى الآن من من تجنب انتشار واسع النطاق للفيروس كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات أكثر من 215000 إصابة معروفة وحوالي 3200 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية