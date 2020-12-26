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حدث ليلاً| 1133 إصابة بكورونا.. و فرنسا ترصد أول حالة بسلالة كورونا المتحورة

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حدث ليلاً| 1133 إصابة بكورونا.. و فرنسا ترصد أول حالة بسلالة كورونا المتحورة حدث ليلاً| 1133 إصابة بكورونا.. و فرنسا ترصد أول حالة بسلالة كورونا المتحورة

مصراوي Masrawy

06:16 ص السبت 26 ديسمبر 2020

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 511 متعافيًا من من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.
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المفتى: حقوق الإنسان مصدرها إلهى وقضايا الإعدام تدرس بشكل دقيق
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "أن مصدر حقوق الإنسان مصدر إلهي نص عليه القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مضيفًا أن الفلسفة، التي قامت عليها حقوق الإنسان، احتلت جانبًا عظيمًا من الدين الإسلامي وتتمركز حول المقاصد الضرورية الخمسة التي تؤدي إلى الكرامة الإنسانية، العيش الكريم، والحرية المنضبطة، وأن قضايا الإعدام تدرس بشكل دقيق وفق ضوابط محددة وتحقيق عادل ولا علاقة لها بالسياسة.
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لحق بزوجته بعد 24 ساعة.. وفاة اللواء حسن عيد نائب السويس متأثرًا بكورونا
توفي اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء أمس الخميس بالفيروس.
وكان اللواء حسن عيد ترشح على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن، وحصل في الجولة الأولى على أعلى الأصوات، وحافظ في جولة الإعادة التي أجريت يومي 7 و8 من الشهر الجاري على نفس الترتيب ليفوز بعضوية المجلس.
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"في 2021".. وزير التعليم العالي يكشف أكثر شهرين في معدلات الإصابة بكورونا
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة وفرت مستشفى لعزل الأطفال، مضيفًا أن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأن جهازهم المناعي ضعيف.
وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي ": "نسبة الزيادة اليومية لإصابة كورونا معدل كبير، شهر يناير وفبراير صعب جدًا الحالات هتستمر في الصعود لمصابي كورونا، والنصف الثاني من فبراير سيجرى التحسن وتقل الإصابات، وهذه توقعات الجدول الحسابي"، مضيفًا أن أي فيروس يتغير عندما يدخل جسد أي إنسان.
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الصدر: العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني
دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة الولايات المتحدة وإيران إلى أبعاد صراعهما عن بلاده لأن "العراق ليس طرفا في هذا النزاع".
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والسياسية بسبب ضعف وتشتت الشعب".
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إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في غزة بعد إطلاق صواريخ
قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إنه قصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على موقع تويتر إنه قام باستهداف موقع لتصنيع الصواريخ وبنية تحتية تحت الأرض ونقطة عسكرية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء الجمعة.
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فرنسا ترصد أول حالة إصابة بسلالة كورونا المتحورة قادمة من بريطانيا
اكتشفت فرنسا يوم الجمعة أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي انتشرت بسرعة في بريطانيا ويعتقد أنها أكثر عدوى.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن وزارة الصحة الفرنسية أن الشخص المصاب فرنسي يعيش في بريطانيا ووصل إلى فرنسا قادما من لندن في 19 كانون أول/ ديسمبر
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كوريا الجنوبية: تسجيل أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من الجهود الشاملة لخفض منحنى الإصابات وتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.
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