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كوريا الجنوبية: تسجيل أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية: تسجيل أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية: تسجيل أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

05:10 ص السبت 26 ديسمبر 2020

سول- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الرغم من الجهود الشاملة لخفض منحنى الإصابات وتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت كوريا الجنوبية 1132 إصابة جديدة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية ، من بينها 1104 إصابات محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 55902 ، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 20 وفاة لتصل إلى 793 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 38532 مريضا، بزيادة 484 مريضا عن اليوم السابق.

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مصراوي Masrawy

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