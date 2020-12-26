الزراعة: المساحة المزروعة بالقمح بلغت 2 مليون ونصف فدان​

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن مساحة القمح المنزرعة حتى الآن بلغت 2 مليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى استمرار عمليات الحصر والزراعة للوصول إلى المستهدف زراعته من خلال التركيب التأشيري.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي"، أن متوسط الإنتاجية للفدان من المتوقع أن ترتفع إلى 24 إردبًا خلال الموسم الجاري، مقابل 18 إردبًا للعام الماضي، لافتًا إلى أن أهم أسباب زيادة إنتاجية الفدان التوسع في الزراعة على المصاطب، وتوفير سلالة عالية الإنتاجية وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة من منافذ وزارة الزراعة.

وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه يجري حاليًا حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح من خلال اللجان الدورية المشكلة من مديريات الزراعة للمرور على زراعات القمح؛ لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول واتباع الطرق الصحيحة في الري بداية من الزراعة حتى الحصاد.

وأشار الشناوي إلى أن الزراعة على المصاطب توفر نحو 25% من التقاوي، ومن 20 – %25 من مياه الري، بالإضافة إلى الالتزام بالسياسة الصنفية والتي تحدد الأصناف.

وأصدر مركز المناخ التابع لوزارة الزراعة، بيانًا تفصيليًا حول وقف الأمطار وموعد سقوطها وطريقة الري الصحيحة.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تتوقع زيادة إنتاجية القمح بنحو مليون طن خلال الموسم الحالي ليصل إلى 10 ملايين طن مقابل 9 ملايين العام الماضي.​