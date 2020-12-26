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إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في غزة بعد إطلاق صواريخ

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إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في غزة بعد إطلاق صواريخ إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في غزة بعد إطلاق صواريخ

مصراوي Masrawy

04:31 ص السبت 26 ديسمبر 2020

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إنه قصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على موقع تويتر إنه قام باستهداف موقع لتصنيع الصواريخ وبنية تحتية تحت الأرض ونقطة عسكرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء الجمعة.

وكتب الجيش الإسرائيلي: "ستتحمل حماس النتائج المترتبة على كل الإرهاب الذي ينطلق من غزة".

وقبل ساعات قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترض صاروخين.

وعلى الرغم من أن وقوف فصائل فلسطينية أخرى صغيرة وراء إطلاق نار متقطع من غزة في الآونة الأخيرة، تحمل إسرائيل حماس المسؤولية عن أي صواريخ يتم إطلاقها من قطاع غزة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على مدينة غزة".
وأوضحت الوكالة أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بخمسة صواريخ موقعاً شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه وانقطاع التيار الكهربائي.

كما سمع دوي انفجارات في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية لمدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة أرضا زراعية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن "أضرارا مادية لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى بعض منازل المواطنين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعاً وأرضا في حي التفاح شرق المدينة".

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