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اليوم.. للطيران تسيّر 66 رحلة دولية تقل 5800 راكب

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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 66 رحلة دولية تقل 5800 راكب اليوم.. للطيران تسيّر 66 رحلة دولية تقل 5800 راكب

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 66 وجهة دولية تنقل على متنها 5800 راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، اسطنبول، ميلانو، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، ميونيخ، نيويورك، برلين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس ابابا، إربيل)، و22 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5814 راكبًا.

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