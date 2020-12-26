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​​"الصحفيين": مضاعفة الخدمات الصحية المقدمة للأعضاء

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​​"الصحفيين": مضاعفة الخدمات الصحية المقدمة للأعضاء ​​"الصحفيين": مضاعفة الخدمات الصحية المقدمة للأعضاء

مصراوي Masrawy

02:30 ص السبت 26 ديسمبر 2020

أعلنت نقابة الصحفيين، مضاعفة لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة الخدمات التي تقدمها وفق جدول زمني، بالتزامن مع حضور الزملاء للنقابة للاشتراك في مشروع العلاج.

وقالت النقابة إنه يمكن استغلال عدد من الخدمات المتاحة أمام الصحفيين ومنها:

1- توفير خدمة "100 مليون صحة" يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، التي يجري فريق طبي من وزارة الصحة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالسكر والضغط والسمنة، لما لها من أثر على الصحة العامة ووظائف الكلي.

2- توفير فريق طبي من برنامج "صحة المرأة" يومي الاثنين والخميس، للكشف المبكر على سرطان الثدي، والاطمئنان على صحة الزميلات وأسرهن.

3- توفير مصل "فاكسيرا" للأنفلونزا الموسمية الرباعية لمن يحتاجه، مع إمكانية الحصول عليه لأفراد الأسرة.

4- توفير كمامات جراحية وكحول ومطهر أسطح من الإنتاج الحربي، استمرارًا لاستراتيجية ضمان جودة المنتج لتحقيق الوقاية، حيث تم التفاوض للحصول على مخفضة للزملاء خلال الفترة الماضية.

5- قيمة الاشتراك السنوي في مشروع العلاج 180 جنيهًا يضاف لكل فرد 5 جنيهات كارنيه، و25 جنيهًا رسومًا إدارية للأسرة بأكملها، ومن سبق اشتراكه ليس في حاجة لأوراق، فقط يحضر لإنهاء إجراءات الاشتراك.

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مصراوي Masrawy

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