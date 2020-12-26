أخبار عاجلة

قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي اليوم

Print
محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي اليوم محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد بهي الدين، اليوم السبت، محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي.

ورغم وفاة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام السابق، لكن تستكمل المحاكمة لعدم تقديم ما يفيد وفاته للمحكمة خلال الجلسة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية "، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8,403,639 جنيها " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية