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أعمال غنائية عالمية مع تابلوهات للباليه في احتفالات أوبرا الإسكندرية بالكريسماس

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أعمال غنائية عالمية مع تابلوهات للباليه في احتفالات أوبرا الإسكندرية بالكريسماس أعمال غنائية عالمية مع تابلوهات للباليه في احتفالات أوبرا الإسكندرية بالكريسماس

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 26 ديسمبر 2020

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى مع عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، ومن إخراج هشام الطلي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل الذي يقام بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، مختارات من أشهر الأعمال العالمية التي تحتفي بالكريسماس والعام الجديد ويصاحبها تابلوهات للباليه منها منها ڤالس الزهور من كسارة البندق، هدية الحب، جنجل بيل، كريسماس الأبيض، ليلة مقدسة، النجوم، ليلة ماريا، سانتا لوتشيا، الـ12 يوم للكريسماس وهل تسمع ما اسمعه.

ويؤدي أغاني الحفل نخبة من نجوم الفرقة وهم: إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، چولي فيظي، مصطفى محمد، عماد عادل، عبدالوهاب السيد، چاكلين رفيق، داليا فاروق، إنچي محسن، هشام الجندي، عمرو مدحت، عزت غانم، ليلي ابراهيم، أسامة علي، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق، أسامة جمال، سلمي الجبالي.

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