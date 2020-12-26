أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث الصحة: تلقي ولي العهد لقاح ‫كورونا يشجع المواطنين على التطعيم

Print
متحدث الصحة: تلقي ولي العهد لقاح ‫كورونا يشجع المواطنين على التطعيم متحدث الصحة: تلقي ولي العهد لقاح ‫كورونا يشجع المواطنين على التطعيم
أكد أن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات

متحدث الصحة: تلقي ولي العهد لقاح ‫كورونا يشجع المواطنين على التطعيم

رفع ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شكره لسمو ولي العهد ‫الأمير محمد بن سلمان لتلقيه لقاح ‫كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، مشيراً في هذا الصدد بأن المملكة من أوائل الدول التي وفرت الجرعات.

ولفت الدكتور محمد العبدالعالي في مداخلة تلفزيونية لقناة العربية " بأن ذلك يأتي امتداداً لحرص سموه ومتابعته ودعمه الدائم للجهود في مواجهة جائحة .

وأضاف العبد العالي أن سمو ولي العهد قدم اليوم مثال وقدوة في تلقيه الجرعة الأولى لقاح كوفيد 19، وفي هذا حث ومثال للجميع لهذه الخطوة الهامة مؤكداً بأن هذه اللقاحات - وهي آمنة وفعالة - تعد أهم واقوى خطوة في مواجهة هذه الجائحة والأوبئة والقضاء عليها.

وختم بأن متابعة القيادة الرشيدة تأتي ثمارها على عدة أصعدة حيث إن لدينا مؤشرات متميزة في التصدي ومواجهة هذه الجائحة وكانت المملكة من أوائل الدول التي توفر فيها اللقاح. لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية