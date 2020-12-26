لحق بزوجته بعد 24 ساعة.. وفاة اللواء حسن عيد نائب السويس متأثرًا بكورونا

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مصراوي Masrawy

السويس– حسام الدين أحمد:

توفي اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء أمس الخميس بالفيروس.

وكان اللواء حسن عيد ترشح على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن، وحصل في الجولة الأولى على أعلى الأصوات، وحافظ في جولة الإعادة التي أجريت يومي 7 و8 من الشهر الجاري على نفس الترتيب ليفوز بعضوية المجلس.

وخدم اللواء عيد عدة سنوات في مديرية أمن السويس، وتدرج في المناصب حتى ترقى لمنصب نائب مدير الأمن، وقضى عدة سنوات في منصبه إلى أن جرى تصعيده قبل 5 سنوات ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية.

وأصيب اللواء حسن عيد بفيروس كورونا وجرى نقله وزوجته إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء نقلهما للعناية المركزة، إلا أن حالتهما ساءت، وجرى وضع اللواء عيد على جهاز تنفس صناعي قبل 6 أيام.