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وزيرة الهجرة: رجال أعمال تعهدوا بنفقات المصريين العالقين في الإمارات

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وزيرة الهجرة: رجال أعمال تعهدوا بنفقات المصريين العالقين في الإمارات وزيرة الهجرة: رجال أعمال تعهدوا بنفقات المصريين العالقين في الإمارات

مصراوي Masrawy

11:20 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

(مصراوي):

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة شؤون المصريين بالخارج، على أزمة المصريين العالقين بالخارج.

وقالت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "هناك عددًا من المصرين في دولة الإمارات كانوا في طريقهم إلى الكويت".

وتابعت أن تحترم الدول التي تعلق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الكويت أعلنت أنها ستفتح أبوابها في أول يناير.

ولفتت إلى أن مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور علي جمعة تساعد في أزمة إقامة المصريين العالقين في الإمارات، منوهة إلى أن هناك أيضًا عدد من رجال الأعمال المقيمين في الإمارات تعهدوا بمساعدة المصريين العالقين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بطرد أي مصري أو مصرية بسبب عدم القدرة على سداد مستحقات الفنادق في دبي.

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