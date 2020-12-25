أحمد وصفي: انتظروني بوجبة ثقافية دسمة في "قبو الغجر"

مصراوي Masrawy
11:13 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
(مصراوي):
قال الروائي أحمد وصفي إن روايت قبو الغجر ه الجديدة "قبو الغجر" قد تكون نواة لسلسلة من الروايات التي تتركز حول أبناء الملوك وبنت الغجر بطلة الرواية وحكايتها، معربًا عن رفضه محاكمة الأدب والرواية بمعايير أخلاقيّة.
وأضاف وصفي، في تصريحات إعلامية، أنه اختار ذلك النوع من الروايات؛ لأن الحديث عن الغجر لا يهتم أحد به، معتمدًا فيها على سرد الأحداث غير الكاملة لإثارة حماس القارئ ورغبته في الاكتشاف والتّكهن بما تتضمنه بقية الأحداث، خاصة مع الإشارة في الرواية إلى أن هذا الجزء فقط هو ما يصلح للنشر من السحر والدجل، وربما يكون عرض لحياتهم وأسلوب التعامل معهم غير كاملة لتكون الرواية الحالية بمثابة تمهيد لتقديم سلسلة روايات خاصة بـ"قبو الغجر".
يعود وصفي في روايته إلى القرن التاسع عشر (تحديدًا 1855)، ليبدأ سرد الأحداث من واقع القاهرة الخديوية التي تم العثور عليها في مصر القديمة، دوّنها صاحبها وفق تسلسل رقمي وليس بتواريخ الأيام، أما صاحب اليوميات فهو البطل "غيني"، الذي عشق حبيبته "لوري" لسنوات، ويأخذ القارئ في سلسلة من الرومانسية والأحداث التي تجمع بين المغامرات والإثارة.