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أحمد وصفي: انتظروني بوجبة ثقافية دسمة في "قبو الغجر"

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أحمد وصفي: انتظروني بوجبة ثقافية دسمة في "قبو الغجر" أحمد وصفي: انتظروني بوجبة ثقافية دسمة في "قبو الغجر"

مصراوي Masrawy

11:13 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال الروائي أحمد وصفي إن روايت قبو الغجر ه الجديدة "قبو الغجر" قد تكون نواة لسلسلة من الروايات التي تتركز حول أبناء الملوك وبنت الغجر بطلة الرواية وحكايتها، معربًا عن رفضه محاكمة الأدب والرواية بمعايير أخلاقيّة.

وأضاف وصفي، في تصريحات إعلامية، أنه اختار ذلك النوع من الروايات؛ لأن الحديث عن الغجر لا يهتم أحد به، معتمدًا فيها على سرد الأحداث غير الكاملة لإثارة حماس القارئ ورغبته في الاكتشاف والتّكهن بما تتضمنه بقية الأحداث، خاصة مع الإشارة في الرواية إلى أن هذا الجزء فقط هو ما يصلح للنشر من السحر والدجل، وربما يكون عرض لحياتهم وأسلوب التعامل معهم غير كاملة لتكون الرواية الحالية بمثابة تمهيد لتقديم سلسلة روايات خاصة بـ"قبو الغجر".

يعود وصفي في روايته إلى القرن التاسع عشر (تحديدًا 1855)، ليبدأ سرد الأحداث من واقع القاهرة الخديوية التي تم العثور عليها في القديمة، دوّنها صاحبها وفق تسلسل رقمي وليس بتواريخ الأيام، أما صاحب اليوميات فهو البطل "غيني"، الذي عشق حبيبته "لوري" لسنوات، ويأخذ القارئ في سلسلة من الرومانسية والأحداث التي تجمع بين المغامرات والإثارة.

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