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وزير الري: تنفيذ بحوث تطبيقية لترشيد المياه

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وزير الري: تنفيذ بحوث تطبيقية لترشيد المياه وزير الري: تنفيذ بحوث تطبيقية لترشيد المياه

مصراوي Masrawy

11:11 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بتقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وقيادات الوزارة والمركز لعرض ومناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه.

وقالت وزارة الري، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الاجتماع استعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية، التابعين للمركز القومي لبحوث المياه، والمشروعات المشتركة بين المعهدين وجهات الوزارة المختلفة خلال العام المالي الحالي، والخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم 2020/2021.

ووجّه الوزير، بضرورة ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه بمتطلبات جهات الوزارة التنفيذية، لحل مشكلات المياه في مختلف التخصصات.

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