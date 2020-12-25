"الملاحة الجوية": انتهاء دورة تدريب الأقمار الصناعية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أنهت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، دورة لـ26 متدربًا من القوات المسلحة، وسلطة الطيران المدني، خلال الفترة من 17 حتى 24 ديسمبر الجاري، للتدريب على أحدث تقنيات الملاحة بالأقمار الصناعية في دورة تدريبية حول الملاحة القائمة على الأداء.

جاءت الدورة تحت رعاية المهندي محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصري، والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وهي من أوائل الدورات التدريبية في إطار بدء تشغيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وقال محروس، إن الدورة هي الأولى في إطار خطة التعاون بين وزارة الطيران ووزارة الدفاع، لخلق مجال جوي أكثر ديناميكية وفق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الكابتن إيهاب محي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن مجال الملاحة الجوية من المجالات التي تتطلب من العاملين التطوير المستمر لقدراتهم، لارتباطها بنظم الملاحة العالمية، التي تشهد تطورًا سريعًا لتطبيقات الأقمار الصناعية، وأن الوطنية للملاحة الجوية باعتبارها المسئول عن كافة خدمات الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية، لا تتوانى عن تقديم العون لكافة جهات الدوله الراغبة في الاستفادة من خبراتها والكوادر المميزة، سواء على المستوي المصري أو العربي أو الإفريقي.