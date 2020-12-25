أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الملاحة الجوية": انتهاء دورة تدريب الأقمار الصناعية

Print
"الملاحة الجوية": انتهاء دورة تدريب الأقمار الصناعية "الملاحة الجوية": انتهاء دورة تدريب الأقمار الصناعية

مصراوي Masrawy

11:04 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

أنهت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، دورة لـ26 متدربًا من القوات المسلحة، وسلطة الطيران المدني، خلال الفترة من 17 حتى 24 ديسمبر الجاري، للتدريب على أحدث تقنيات الملاحة بالأقمار الصناعية في دورة تدريبية حول الملاحة القائمة على الأداء.

جاءت الدورة تحت رعاية المهندي محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني المصري، والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وهي من أوائل الدورات التدريبية في إطار بدء تشغيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وقال محروس، إن الدورة هي الأولى في إطار خطة التعاون بين وزارة الطيران ووزارة الدفاع، لخلق مجال جوي أكثر ديناميكية وفق اهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وأكد الكابتن إيهاب محي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن مجال الملاحة الجوية من المجالات التي تتطلب من العاملين التطوير المستمر لقدراتهم، لارتباطها بنظم الملاحة العالمية، التي تشهد تطورًا سريعًا لتطبيقات الأقمار الصناعية، وأن الوطنية للملاحة الجوية باعتبارها المسئول عن كافة خدمات الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية، لا تتوانى عن تقديم العون لكافة جهات الدوله الراغبة في الاستفادة من خبراتها والكوادر المميزة، سواء على المستوي المصري أو العربي أو الإفريقي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية