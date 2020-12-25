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الصدر: العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني

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الصدر: العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني الصدر: العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني

مصراوي Masrawy

11:05 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

النجف(العراق) - (د ب أ):

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة الولايات المتحدة وإيران إلى أبعاد صراعهما عن بلاده لأن "العراق ليس طرفا في هذا النزاع".

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والسياسية بسبب ضعف وتشتت الشعب".

ودعا إيران إلى أن "تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

وأكد الزعيم الشيعي" أن العراق لن يتبع لأحد مهما كان هو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال لن يخضع ولن يركع".

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