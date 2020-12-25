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النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الثلاثاء المقبل

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النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الثلاثاء المقبل النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الثلاثاء المقبل

مصراوي Masrawy

10:58 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

أوسلو - ( د ب أ):
بعد تقييم شامل لحالة العدوى التي تجتاح المملكة المتحدة ، قررت النرويجية اليوم الجمعة، مواصلة الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى منتصف ليلة 29 ديسمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.
ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الصحة وخدمات الرعاية الطبية نشرته على الموقع الإلكتروني للحكومة النرويجية أنه من الممكن أن تستمر هذه القيود لما بعد مطلع السنة الجديدة.
وأضاف البيان ، أن الهدف من عملية الحظر هو منع انتشار السلالة الجديدة من التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة.

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