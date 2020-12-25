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بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

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بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي" بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

مصراوي Masrawy

10:22 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة عبر تطبيق "زووم"، في فعاليات المعسكر السادس لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في المملكة العربية ودولة والذين بلغوا نحو 50 طفلا، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

أكدت مكرم أن تنظيم المعسكر لأبناء المصريين في السعودية والكويت كدول عربية إنما يستهدف بالأساس تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط تحدث اللغة العربية.

كما أخذت وزيرة الهجرة تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم ومعرفة الأكلات المصرية التي يحبونها أو المقتنيات المصرية التي يحتفظون بها في منازلهم، أو ما هي معلوماتهم عن .

وتحدثت الوزيرة معهم أيضا عن أهم طباع الإنسان المصري كالكرم والمروءة والشهامة وقبول الآخر وتقديم العون والمساعدة للغير، وأكدت على أنهم لابد أن يتحلوا بهذه الصفات الإيجابية لأنهم يمثلون وطنهم مصر بالخارج، لافتة إلى أن مصر بلد جميل بحضارته وشعبه، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح يولي اهتماما كبيرا بأبناء مصر في الخارج ولذلك قرر عودة وزارة الهجرة حتى تدعمهم وترعى شئونهم ومصالحهم.

كما أوصت وزيرة الهجرة، الأبناء بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج".

وأعربت مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بمشاركة أبناء المصريين بالخارج من دول ألمانيا والسويد لمشاركتهم في معسكر "اتكلم عربي"، مؤكدة في بداية حديثها أن مصر لا تنسى أولاها الصغار والكبار وهذا المعسكر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأولادها بالخارج، الذي نسعى من خلاله للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

كما دعت الوزيرة، أولياء الأمور على التحدث باستمرار مع أولادهم عن مصر وتاريخها وكذلك حكاياتهم وذكرياتهم الشخصية قبل الهجرة، وسيساعد ذلك على نقل العادات والتقاليد المصرية لأبنائنا بالخارج بشكل مباشر، ومن ثم تترسخ هذه القيم بنفوس هؤلاء الأجيال.

وفي الختام، توجهت وزيرة الهجرة بخلص الشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في هذا المعسكر، وشددت على أن يحرصوا على تعريف أبنائهم دائما بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مهما بعدت المسافات حفاظا على الهوية المصرية، داعية الجميع إلى ترديد النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" في نهاية كلمة سيادتها.

هذا وقد تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:أضغط هنا

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم مصري) على الرابط التالي:أضغط هنا

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