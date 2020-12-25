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مصرع 3 فتيات في حادث سير بالطريق الزراعي بالقليوبية

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مصرع 3 فتيات في حادث سير بالطريق الزراعي بالقليوبية مصرع 3 فتيات في حادث سير بالطريق الزراعي بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:59 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:
لقيت 3 فتيات بالصف الثاني الثانوي، مصرعهم إثر اصطدام أتوبيس بهن أثناء عبورهم طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، أمام مزلقان زكي التابع بقها، وجرى نقل الجثامين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من مأمور قسم قها، بوفاة 3 فتيات بالصف الثاني الثانوي، إثر تعرضهم لحادث سير.
وصرحت أمل فوزي رئيس مدينة قها، أن الفتيات تقمن ببلدة نامول التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وأنهم أثناء عودتهم من الدرس بمدينة طوخ، ليستقلوا سيارة لبلدتهم، عبروا الطريق الزراعي، أمام مزلقان زكي، فاصطدم بهن أتوبيس أودى بحياة اثنتين منهن على الفور، وتوفيت الثالثة فور وصولها المستشفى.

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