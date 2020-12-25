بالأرقام.. أسماء الفائزين في انتخابات نادي قضاة أسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحميد نيازي، وعضوية المستشارين أبوبكر ابراهيم، وأيمن الجبالي وياسر نصار؛ أسماء الفائزين على مقاعد أعضاء مجلس نادي قضاة أسيوط.

وأسفرت نتائج الفرز على مقعد المستشارين، فوز 4 أعضاء وهم محمد عبدالحافظ 368 صوتًا، وعمر غانم ٣٦٠ صوتًا، وأحمد عيسى كدواني ٣٢٠ صوتًا، وهشام قرشي ٣١٠ صوتًا.

وعلى مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، فاز 4 أعضاء، وهم أحمد عبدالراضي ثابت ٣٧٤ صوتًا، وطاهر أبوزيد ٣٣٩ صوتًا، ومعاذ الحسيني ٣١١ صوتًا، ومحمود أحمد يحيي ٢٩٨ صوتًا.

وعلى مقعد النيابة العامة فاز 4 أعضاء، وهم المستشارون محمود طايع ٣٥٩ صوتًا، وعمر الخشاب ٣٥١ صوتًا، ومحمد الشويخ ٢٩١ صوتًا، ومحمد ماهر ٢٨٣ صوتًا.