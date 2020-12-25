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"محمد بن سلطان بن ناصر": كأس ولي العهد للفروسية لا يوجد فيه خاسر

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"محمد بن سلطان بن ناصر": كأس ولي العهد للفروسية لا يوجد فيه خاسر "محمد بن سلطان بن ناصر": كأس ولي العهد للفروسية لا يوجد فيه خاسر
ينطلق يوم غد السبت بميدان الملك عبد العزيز

أكد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز أن المملكة أصبحت واجهة عالمية لمختلف المجالات بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وقائد الرؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ان الفروسية تعد على المستوى العالمي من أهم الرياضات التي تمثل الدول بمسابقاتها وتنظيمها وتعتبر مرآة تعكس صورة جميع الدول، ومن خلال رؤية 2030 ودعم قيادتنا احتضنت مملكتنا الغالية أهم السباقات وأكبر الجوائز وأصبح ميدانها وجهة لجميع محبي الخيل من مختلف البلدان.

وأشار إلى أن يوم غد السبت ينظم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية الكأس الغالي كأس سمو ولي العهد الذي يعتبر طابعه مغاير ولا يوجد بين المشاركين خاسر، فالمشاركة في كأس يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان يعد شرف للجميع.

وقدّم الأمير الشكر لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل؛ وذلك على جهودهم المثمرة في مجال سباق الخيل بشكل خاص، والفروسية بشكل عام.كأس ولي العهد للفروسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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