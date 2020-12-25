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"رازفان" مدرب "الهلال": رئيس نادينا دائمًا يخلق جوًّا إيجابيًّا داخل الفريق

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"رازفان" مدرب "الهلال": رئيس نادينا دائمًا يخلق جوًّا إيجابيًّا داخل الفريق "رازفان" مدرب "الهلال": رئيس نادينا دائمًا يخلق جوًّا إيجابيًّا داخل الفريق
امتدح مصداقيته واحترافيته في التعامل

امتدح المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، العمل الاحترافي والمصداقية التي يتمتع بها رئيس الهلال الحالي فهد بن نافل، وذلك عبر تصريحات تحدَّث بها لصحف بلاده.

وقال رازفان في التصريحات التي نقلتها صحيفة "digisport": رئيس النادي يتابع معنا كل كبيرة وصغيرة فيما يخص الفريق واللاعبين.

وأضاف بأنهما يتحدثان يوميًّا لمتابعة الأوضاع داخل الفريق، وأن رئيس النادي يتمتع بأدب جم، واحترافية، ومصداقية في التعامل.

وتابع: "رئيس النادي كان صادقًا معنا عندما قال عندما أعدكم بشيء سيكون متاحًا لكم على الفور. ولن أعدكم بشيء خارج استطاعة الإدارة".

واختتم تصريحاته للصحيفة قائلاً: "رئيس النادي قال لي إن واجبه أن نشعر دائمًا بالراحة حتى أنه يسألنا عن معيشتنا. الرجل يحاول دائمًا أن يخلق جوًّا إيجابيًّا داخل الفريق".الهلال مدرب الهلال رازافان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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