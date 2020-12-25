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رجل الأعمال عبد اللطيف العبد اللطيف يستضيف رئيس وأعضاء فريق نادي الزلفي

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خلال زيارته لمدينة جدة لمواجهة "الأهلي"

رجل الأعمال عبد اللطيف العبد اللطيف يستضيف رئيس وأعضاء فريق نادي الزلفي

أقام رجل الأعمال عبد اللطيف بن محمد العلي العبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سنان الدولية للتجارة، مأدبة عشاء في منزله بجدة احتفاءً برئيس نادي الزلفي أحمد بن سعود المعيجل ونائبه بندر البداح، وأعضاء الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزلفي، وذلك على هامش زيارة الفريق لمدينة جدة لمواجهة النادي الأهلي.

وفي ختام الحفل قدم رئيس وأعضاء وفريق نادي الزلفي درعاً تذكارية للعبد اللطيف تقديراً لمواقفه ودعمه المستمر للنادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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