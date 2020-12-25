إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بطوخ

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصيبت فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة، اليوم الجمعة، أثناء عبورهما الطريق بمدخل مدينة طوخ على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي.

وبانتقال المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ، تبين إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة، أثناء عبورهما الطريق بمدخل مدينة طوخ، وجرى إخطار الإسعاف، ونقل الحالتين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.