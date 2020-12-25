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اليونان تتلقى أول دفعة من لقاح فايزر من بلغاريا

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اليونان تتلقى أول دفعة من لقاح فايزر من بلغاريا اليونان تتلقى أول دفعة من لقاح فايزر من بلغاريا

مصراوي Masrawy

10:26 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

أثينا - (د ب أ):

أعلن التلفزيون الرسمي اليوناني من معبر كولاتا-بروماتشوناس الحدودي مع بلغاريا، أن أثينا تلقت أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وقوامها 9700 جرعة من بلغاريا اليوم الجمعة

ورافقت الشرطة الشاحنات المحملة باللقاح الذي تنتجه شركتا بيونتيك و فايزر، في طريقها إلى أثينا على بعد نحو 600 كيلومتر .

ومن المقرر أن تصل هذه الدفعة من اللقاح إلى إحدى مستشفيات العاصمة اليونانية أثينا.

ومن المتوقع أن تتلقى أول جرعة من اللقاح يوم الأحد المقبل، ممرضة تعمل في مستشفى بالعاصمة اليونانية أثينا لمعالجة مرضى الفيروس الفتاك ورجل بدار للمسنين.

كما سيتم تطعيم الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمى.

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