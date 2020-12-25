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تستنكر استدعاء سفيرها لدى تل أبيب بسبب انتقاده لدور إسرائيل بالمنطقة

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روسيا تستنكر استدعاء سفيرها لدى تل أبيب بسبب انتقاده لدور إسرائيل بالمنطقة تستنكر استدعاء سفيرها لدى تل أبيب بسبب انتقاده لدور إسرائيل بالمنطقة

مصراوي Masrawy

10:24 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن استنكار موسكو بسبب استدعاء سفيرها لدى إسرائيل.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، "لقد فوجئنا برد الفعل الحاد على الأسئلة التي أثيرت في مقابلة سفيرنا لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، مع صحيفة جيروزليم بوست. لقد نقلنا الموقف الوارد فيه مرارًا إلى زملائنا الإسرائيليين على مختلف المستويات. تتوافق جميع تصريحات السفير الروسي الواردة في المقال مع الموقف المعروف لروسيا بشأن الشرق الأوسط"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن تقيم بشكل إيجابي تطبيع علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب ككل باعتباره فرصة لإنشاء قنوات جديدة للتواصل الحضاري على أساس الأعراف القانونية الدولية، موضحة أن موسكو تنطلق من فرضية أن استمرار المواجهة ورفض الحوار لا يؤدي إلا لتعقيد إيجاد حلول لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

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