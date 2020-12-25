أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شريف مرعي: السادات قطع اجتماعًا مع سفراء أجانب بسبب حبه لميت أبو الكوم

Print
شريف مرعي: السادات قطع اجتماعًا مع سفراء أجانب بسبب حبه لميت أبو الكوم شريف مرعي: السادات قطع اجتماعًا مع سفراء أجانب بسبب حبه لميت أبو الكوم

مصراوي Masrawy

10:20 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- نرمين إبراهيم:

قال شريف مرعي حفيد السيدة جيهان السادات، أرملة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، إن جده سيد مرعي كان مساعد الرئيس السادات وصديقه، مضيفًا: "كان الرئيس السادات يستشيره في كل شيئ".

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن جدَّه كان صديقًا وفيًا ومعلمًا وفيًا، موضحًا أن الرئيس السادات لم يعرف الكبر أو التعالٍ، فهو فلاح ابن فلاح.

وأوضح شريف، أن الرئيس السادات كان حريصًا على تلبية مطالب أهالي قريته، فهو منهم وعاش معهم، لذلك ظل الناس ومشكلاتهم شغله الشاغل، وتحول بيته في قرية ميت الكوم إلى ديوان يتردد عليه أهالي القرية في أي وقت؛ فالزعيم الراحل كان شديد الأدب والتواضع مع فلاحي القرية.

ويروي شريف موقفًا للرئيس الراحل: "كان مجتمعًا بعدد من القادة وسفراء بعض الدول في منزله بالقرية، فوجئ بفلاحة تطلب مقابلة الرئيس، وما أن تلقى طلبها من ضابط الحرس الجمهوري، حتى قطع الاجتماع وطلب دخولها بل قبَّل رأسها".

وعن قصة الحب التي كانت بين السادات وقريته ميت أبو الكوم يقول شريف: "كان كثير الحنين لقريته، فيجلس على الأرض بالجلباب وفي يده المسبحة وكنا كعائلة نجلس حوله يرافقنا أبناء بلدتنا من الفلاحيين البسطاء ولعشقه لها كان يستضيف في منزله بالقرية رؤساء الدول فزاره هناك الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية