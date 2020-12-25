أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إبراهيم عيسى: أصيبت بفيروس كورونا وعزلت نفسي 10 أيام

Print
إبراهيم عيسى: أصيبت بفيروس كورونا وعزلت نفسي 10 أيام إبراهيم عيسى: أصيبت بفيروس كورونا وعزلت نفسي 10 أيام

مصراوي Masrawy

09:48 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن خطر كورونا لا يقترب ولكنه موجود بالفعل، فنحن نعيش في وباء فى العالم كله، وممتد لأسابيع وشهور، حتى يقضي اللقاح على الفيروس.

وأضاف عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس: "الشجاع اللي مش عاوز يلبس الكمامة يروح يتفرج على المستشفيات، فكل عائلة في هناك حالة كورونا، فأنا أصبت بفيروس كورونا لمدة 10 أيام وعزلت نفسي في أوضة على السطح".

وتابع متسائلًا: "هل نستطيع أن نمر من الأزمة بثبات، أم يحتاج الأمر إلى إعادة تفكير في فكرة إغلاق جزئي أم كلي، فهناك الكثير من الأطروحات، ولدى معطيات وستأخذ قراراتها، فالفيروس خطر على الجميع، والأمر يحتاج مننا إلى رشد".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية