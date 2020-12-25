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الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو

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الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو

مصراوي Masrawy

09:50 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

الرباط - (أ ش أ):
أكد ملك المغرب محمد السادس الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة المغربية.
وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي، اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وجدد الملك محمد السادس التأكيد على الموقف الثابت، والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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