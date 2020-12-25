أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لقاح مضاد لكورونا يصل إيطاليا وحالات الإصابة اليومية في ارتفاع

Print
لقاح مضاد لكورونا يصل إيطاليا وحالات الإصابة اليومية في ارتفاع لقاح مضاد لكورونا يصل إيطاليا وحالات الإصابة اليومية في ارتفاع

مصراوي Masrawy

09:49 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

روما - (د ب أ):
أكدت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة أن الدفعة الأولى من لقاح ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن ، وصلت إلى إيطاليا.
وذكرت وسائل إعلام، من بينها وكالتا "انسا" و"اندكرونوس" الإيطاليتان للأنباء أن 9750 جرعة من اللقاح، الذي صنعته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" وصلت إيطاليا عن طريق "برينر" في شمال البلاد، من بلجيكا.
والشحنة في طريقها الآن إلى روما، برفقة قوات الدرك الوطني الإيطالية.
وتعتزم إيطاليا البدء في إعطاء لقاحات يوم الأحد المقبل في العاصمة.
ويمثل هذا اليوم ، الذي يطلق عليه اسم "يوم اللقاح" في أوروبا، بدء الحملات في مختلف أنحاء المنطقة.
وتتوقع حملة التطعيم في إيطاليا إعطاء المزيد من اللقاحات في يناير المقبل.
وتساعد القوات المسلحة الإيطالية في توزيع اللقاح من خلال العديد من الطائرات والمروحيات والمركبات، طبقا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع، في وقت سابق هذا الأسبوع.
وموظفو الرعاية الصحية، الذين يتعرضون للفيروس والأكثر عرضة للمخاطر هم أول من سيتم تطعيمهم.
ويصل اللقاح في وقت سجلت فيه إيطاليا أكثر من 19 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس و460 حالة وفاة متعلقة به على مدار يوم، لتعود البلاد إلى أرقام سجلتها قبل أسبوعين.
وقال خبير وزارة الصحة سيلفيو بروسافيرو لصحيفة كوريرا ديلا سيرا إن عدد الإصابات الجديدة اليومي يجب أن يتراجع إلى حوالي 5 آلاف أو 6 آلاف من أجل أن تتكمن البلاد من السيطرة على الجائحة، وأن تضمن تتبع الاختلاط لحالات الإصابة بكورونا.
وإيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة ، الأكثر تضررا من الجائحة، حيث توفي بها أكثر من 71 ألفا وسجلت مليوني حالة إصابة حتى الآن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية