لقاح مضاد لكورونا يصل إيطاليا وحالات الإصابة اليومية في ارتفاع

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة أن الدفعة الأولى من لقاح ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، وصلت إلى إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام، من بينها وكالتا "انسا" و"اندكرونوس" الإيطاليتان للأنباء أن 9750 جرعة من اللقاح، الذي صنعته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" وصلت إيطاليا عن طريق "برينر" في شمال البلاد، من بلجيكا.

والشحنة في طريقها الآن إلى روما، برفقة قوات الدرك الوطني الإيطالية.

وتعتزم إيطاليا البدء في إعطاء لقاحات يوم الأحد المقبل في العاصمة.

ويمثل هذا اليوم ، الذي يطلق عليه اسم "يوم اللقاح" في أوروبا، بدء الحملات في مختلف أنحاء المنطقة.

وتتوقع حملة التطعيم في إيطاليا إعطاء المزيد من اللقاحات في يناير المقبل.

وتساعد القوات المسلحة الإيطالية في توزيع اللقاح من خلال العديد من الطائرات والمروحيات والمركبات، طبقا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وموظفو الرعاية الصحية، الذين يتعرضون للفيروس والأكثر عرضة للمخاطر هم أول من سيتم تطعيمهم.

ويصل اللقاح في وقت سجلت فيه إيطاليا أكثر من 19 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس و460 حالة وفاة متعلقة به على مدار يوم، لتعود البلاد إلى أرقام سجلتها قبل أسبوعين.

وقال خبير وزارة الصحة سيلفيو بروسافيرو لصحيفة كوريرا ديلا سيرا إن عدد الإصابات الجديدة اليومي يجب أن يتراجع إلى حوالي 5 آلاف أو 6 آلاف من أجل أن تتكمن البلاد من السيطرة على الجائحة، وأن تضمن تتبع الاختلاط لحالات الإصابة بكورونا.

وإيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة ، الأكثر تضررا من الجائحة، حيث توفي بها أكثر من 71 ألفا وسجلت مليوني حالة إصابة حتى الآن.