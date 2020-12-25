أخبار عاجلة

مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
مساء dmc - التعليم العالي: تحقيق عاجل في فصل طالب بجامعة دمنهور بعد حديثة عن إجراءات مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"الواد اللي بيتهته أهو".. القصة الكاملة لانتحار طالب بمدرسة في العبور

Print
"الواد اللي بيتهته أهو".. القصة الكاملة لانتحار طالب بمدرسة في العبور "الواد اللي بيتهته أهو".. القصة الكاملة لانتحار طالب بمدرسة في العبور

مصراوي Masrawy

09:31 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:
حالة من الحزن يعيشها طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور، بمحافظة القليوبية، بعد واقعة انتحار زميلهم، الذي ألقى نفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب تلعثمه في الكلام، ما أصابه باهتزاز نفسي وقرر الانتحار.
وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية أن الطالب متفوق دراسيًا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار، وبعد استجواب عدد من زملائه أكدوا أن عدد من الطلاب داخل المدرسة دأبوا على معايرته، وأخر مرة قابلهم فيها عايروه بتلعثمه، وقالوا له "الواد اللي بيتهته أهو".
وكشفت التحقيقات، أن الطالب سجل "رسالة صوتية " على تليفونه المحمول قال فيها "إنه فاشل ويتعرض لمضايقات من زملائه وقرر الانتحار " وبعدها ألقى بنفسه بالرغم أنه كان قد قدم حفلًا مدرسيًا لتكريم المتفوقين بالمدرسة.
وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت أمس تخلص طالب من حياته بإلقاء نفسه من الدور الرابع بالمدرسة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية