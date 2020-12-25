"الواد اللي بيتهته أهو".. القصة الكاملة لانتحار طالب بمدرسة في العبور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

حالة من الحزن يعيشها طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور، بمحافظة القليوبية، بعد واقعة انتحار زميلهم، الذي ألقى نفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب تلعثمه في الكلام، ما أصابه باهتزاز نفسي وقرر الانتحار.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية أن الطالب متفوق دراسيًا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار، وبعد استجواب عدد من زملائه أكدوا أن عدد من الطلاب داخل المدرسة دأبوا على معايرته، وأخر مرة قابلهم فيها عايروه بتلعثمه، وقالوا له "الواد اللي بيتهته أهو".

وكشفت التحقيقات، أن الطالب سجل "رسالة صوتية " على تليفونه المحمول قال فيها "إنه فاشل ويتعرض لمضايقات من زملائه وقرر الانتحار " وبعدها ألقى بنفسه بالرغم أنه كان قد قدم حفلًا مدرسيًا لتكريم المتفوقين بالمدرسة.

وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت أمس تخلص طالب من حياته بإلقاء نفسه من الدور الرابع بالمدرسة.