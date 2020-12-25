تأكيد أول إصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا داخل مزرعة في ولاية سكسونيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جريما (ألمانيا) - (د ب أ):

تأكدت أول إصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا هذا العام داخل إحدى مزارع الطيور بولاية سكسونيا شرقي البلاد.

وقعت الإصابة بمزرعة دواجن في منطقة لايبسيجر لاند بالولاية المذكورة.

وقالت وزيرة الصحة بالولاية بيترا كوبينج اليوم الجمعة: "يجب على جميع مربي الطيور الآن الالتزام باللوائح من أجل منع انتشار إنفلونزا الطيور".

أضافت الوزيرة القول: "من الصعب للغاية أن نواجه الآن بعد وباء كورونا وحمى الخنازير الأفريقية أزمة ثالثة تمثلها إنفلونزا الطيور".

ووفقا لوزارة الصحة فقد منعت السلطات البيطرية على الفور ممارسة نشاط المزرعة التي عثر فيها على الإصابة.

أضافت الوزارة أن قتل طيور المزرعة والتخلص منها بدأ بالفعل.

ولم يتضح عدد الطيور المصابة.

ثبتت إصابة عدد من الطيور بإنفلونزا الطيور في عدة مناطق بشمالي ألمانيا منذ عدة أسابيع ولم يكن ذلك قاصرا على الطيور البرية ولكنه امتد أيضا إلى قطعان الماشية.

كانت قد ثبتت إصابة طائر بري واحد بمنطقة شمال سكسونيا بإنفلونزا الطيور حتى الآن.