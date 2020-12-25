أمانة منطقة عسير تُنفذ جولات رقابية على ١٨ موقعاً لسكن العمالة

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للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظامية

نفَّذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وحدة سكن العمالة جولات رقابية على مساكن العمالة التابعة لعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التأكد من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية والصحية.

وفي ذات السياق، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن هذه الجولات الخاصة بمساكن العمالة محل متابعةٍ مستمرة من اللجان الخاصة بهذه الأعمال نظراً لأهمية التأكد من سلامة الإجراءات النظامية والصحية لهم، ولضمان السلامة الصحية للمجتمع إلى جانب التأكد من تطبيق الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات.

وأوضح أن الفرق الرقابية نفذت الجولات في ١٨ موقعاً لسكن العمالة، مضيفاً أن "هذه المساكن تنوعت ما بين مساكن لعمالة تعمل لجهات حكومية وأخرى لجهات خاصة ومنها إسكان الأمانة في آل يوسف والضباب وبني مالك، وإسكان شركات بيت العرب والحبارى والراشد والرابية والوجيه وجهات خاصة أخرى".

وأكد أن الفرق الرقابية رصدت تدني مستوى النظافة وعدم وجود غرف عزل وتكدس وعدم توفر مواد التعقيم والنظافة إضافة إلى إغلاق منافذ التهوية، وعدم وجود اشتراطات السلامة وعدم وجود مشرف للسكن، مشيراً إلى أن الفرق خلال جولاتها تعمل على متابعة وتقييم مقار سكن العمالة الوافدة التابعة للشركات والمساكن الخاصة، لافتاً إلى أنه يوجد في هذه المساكن التابعة لأكثر من جهة مايقارب ٢٢١٣ عاملاً.

وأضاف "الحميدي" أن "الجولات تهدف إلى التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع المساكن وملاءمتها للدليل الإرشادي الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجان ذات الاختصاص إضافة إلى معالجة مَن لديه قصور في تطبيق التعليمات والتأكد من تصحيح ذلك من خلال الجولات المتتابعة للحد من وجود إصابات أو انتشار لمثل هذا الفيروس".

ويشار إلى أن الأمانة وعلى مستوى بلدياتها تحرص على متابعة هذه المساكن باستمرار، موجهةً الجميع بالإبلاغ عن أي مواقع سكنية مخالفة أو ملاحظات صحية ونظامية من خلال رقم الطوارئ المتاح على مدار الساعة 940.

وفي السياق ذاته، نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية جولات ميدانية لأسواق ومولات ومحلات التزيين والمساج النسائي، وذلك ضمن سلسلة الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة.

ونفذت الفرق الرقابية جولات رقابية على الكثير من المنشآت النسائية والمشاغل وغيرها من المنشآت النسائية، والتي أسفرت عن رصد العديد من الملاحظات والمخالفات البلدية والصحية والاحترازية.

وبناء على ذلك تم إغلاق ٧ منشآت مُخالفة تمارس العمل دون تصاريح رسمية وعدم وجود شهادات صحية للعاملات، إضافة إلى تدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وضبط مواد مجهولة المصدر والتكوين تم إتلافها مباشرةً.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام في مثل هذه الأنشطة باللوائح والاشتراطات النظامية الواضحة، وأن ما تقوم به فرق الرقابة الصحية يهدف إلى إحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة فيما يتعلق بالصحة العامة وسيتم تطبيق النظام وفرض الغرامات على هذه المحلات بحسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجدير بالذكر، أن فرق الرقابة النسائية لأمانة المنطقة ضبطت خلال الجولات الرقابية المستمرة كميات من المواد التجميلية مجهولة المصدر في الكثير من المشاغل والمحلات النسائية، وطالبت بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات عبر ٩٤٠.

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