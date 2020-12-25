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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

واصلت وزارة الداخلية إيفاد القوافل الإنسانية لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على قاطنى المناطق الأكثر احتياجا.

وأعد قطاع الإعلام بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود الأجهزة المعنية في توزيع البطاطين علي المناطق الأكثر احتياجا وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد.

والتزم القائمون على القوافل بالإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.