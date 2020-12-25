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الدكتوراه لـ"اليحيى" في إدارة الأعمال من جامعة حلوان

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الدكتوراه لـ"اليحيى" في إدارة الأعمال من جامعة حلوان الدكتوراه لـ"اليحيى" في إدارة الأعمال من جامعة حلوان

الدكتوراه لـ

حصل رائد الأعمال تركي بن عبدالله اليحيى على شهادة الدكتوراه من كلية التجارة الدولية بجامعة حلوان بمصر في "إدارة الأعمال المهنية DBA‏"، التي جاءت تحت عنوان "تقييم نشاط التمويل العقاري في المملكة العربية ".

يُشار إلى أن الدكتور تركي اليحيى رئيس مجلس إدارة شركة "تركي اليحيى القابضة"، ورئيس مجلس إدارة شركة رواسي العقارية، ونال "المركز الأول بجائزة الملك سلمان لشباب الأعمال" عام 2013، وكذلك في عام 2013 وعام 2014 تم تصنيفه ضمن قائمة "رواد الأعمال الأكثر إبداعًا في المملكة العربية السعودية" التي تُصدرها "مجلة فوربس الشرق الأوسط".

كما حصل أيضًا على ماجستير إدارة أعمال تخصص "التطوير العقاري" من جامعة الفيصل.

و"اليحيى" من الشباب المهتمين بقطاع الإسكان والتعمير، وله جهود كبيرة في تطوير البنية التحتية والفوقية لعدد من المشاريع الكبرى بجميع مناطق المملكة، وتحديدًا بالرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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