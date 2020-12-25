​الطيران المدني: "آيركايرو" تحولت إلى الربحية لأول مرة في 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت وزارة الطيران المدني إن حصاد عام 2020، يضم عددًا من الأخبار الجيدة للقطاع الذي يواجه معركة شرسة أمام تحديات هي الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوي، ويعد التحدي الأكبر هو مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت الوزارة أن الحصاد ضم بعض النجاحات، خاصة فيما يتعلق بشركة آير كايرو التابعة لها، وقالت الوزارة إن الشركة

تحولت إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر، رغم انحسار التشغيل بسبب فيروس كورونا، الذي أثر سلبًا على إيرادات الشركة إلا أنها نجحت في تخفيض الخسائر من النصف الأول من العام المالي 2020، إلى 6 ملايين دولار بدلًا من 9 ملايين دولار عام 2019، بعد تحقيق أرباح تشغيلية خلال شهر يونيو حوالي 2 مليون دولار.