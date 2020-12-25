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​الطيران المدني: "آيركايرو" تحولت إلى الربحية لأول مرة في 2020

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​الطيران المدني: "آيركايرو" تحولت إلى الربحية لأول مرة في 2020 ​الطيران المدني: "آيركايرو" تحولت إلى الربحية لأول مرة في 2020

مصراوي Masrawy

08:23 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت وزارة الطيران المدني إن حصاد عام 2020، يضم عددًا من الأخبار الجيدة للقطاع الذي يواجه معركة شرسة أمام تحديات هي الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوي، ويعد التحدي الأكبر هو مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت الوزارة أن الحصاد ضم بعض النجاحات، خاصة فيما يتعلق بشركة آير كايرو التابعة لها، وقالت الوزارة إن الشركة

تحولت إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر، رغم انحسار التشغيل بسبب ، الذي أثر سلبًا على إيرادات الشركة إلا أنها نجحت في تخفيض الخسائر من النصف الأول من العام المالي 2020، إلى 6 ملايين دولار بدلًا من 9 ملايين دولار عام 2019، بعد تحقيق أرباح تشغيلية خلال شهر يونيو حوالي 2 مليون دولار.

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