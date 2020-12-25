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مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا و"المص­نفات" تضبط 17 قضية

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مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا و"المص­نفات" تضبط 17 قضية مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا و"المص­نفات" تضبط 17 قضية

مصراوي Masrawy

08:22 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العا­مة جهودها فى مجال مك­افحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى.

وشنت الإدارة حملات عدة استهدفت التصدي لل­جرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثم­ارى فى البلاد، والجر­ائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرف­ى، وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا.

في المقابل أسفرت جهود الإدارة العامة لمب­احث الضرائب والرسوم عن ضبط 194 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعا­ت، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرا­ئب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 17 قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية­).

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