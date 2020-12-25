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إصابة 3 أشخاص بكسور في حادث تصادم بقنا

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إصابة 3 أشخاص بكسور في حادث تصادم بقنا إصابة 3 أشخاص بكسور في حادث تصادم بقنا

مصراوي Masrawy

08:00 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، بكسور بالغة، في حادث تصادم بين دراجة هوائية وأخرى ملاكي، بطريق كوبري دندرة في قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 3 مواطنين بكسور في حادث تصادم بين دراجة هوائية وسيارة ملاكي.

وتبين أن المصابين هم كل من محمد عبدالهادي منصور 35 عامًا، عبدالرحمن محمد عبدالقادر 18 عامًا، أحمد صابر منير، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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