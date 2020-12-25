الهلال والاتحاد في قمة "الكلاسيكو".. والنصر يدشن ملعب "مرسول بارك" بلقاء ضمك

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في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستأنف، غداً السبت، منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 3 مباريات مثيرة، لعل أبرزها "الكلاسيكو" الذي يجمع الهلال والاتحاد ولقاء النصر وضمك والمعنون بـ "فض الشراكة".

الشباب - الباطن

تجمع المباراة الأولى الشباب بضيفه الباطن على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز العاشر في الترتيب بـ 11 نقطة.

النصر- ضمك

في المباراة الثانية يستضيف النصر نظيره ضمك على ملعب نادي النصر بجامعة الملك سعود "مرسول بارك".

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز الـ 15 بسلم الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يدخل ضمك بـ 7 نقاط في المركز الـ 16.

الهلال - الاتحاد

على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يحل الاتحاد ضيفاً "ثقيلاً" على الهلال، حيث يحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بالمركز الأول بـ 22 نقطة.

لقاء الهلال والاتحاد عنوانه " الكلاسيكو " المنتظر لمن يبتسم؟

مباريات الأحد

تستكمل لقاءات الجولة، الأحد المقبل، بـ 5 مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى أبها مع الوحدة وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل أبها اللقاء محتلاً المركز الـ 12 بـ 11 نقطة، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 12 نقطة في المركز التاسع بسلم الترتيب.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الـ 14 بـ 7 نقاط, فريق التعاون الذي يحتل المركز الرابع بـ 14 نقاط.

ويستضيف الفتح نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يحتل الفتح المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع بـ 13 نقطة.

ويستضيف الرائد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، حيث يحتل الرائد المركز الـ 11 بـ 11 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وفي آخر مباريات الجولة يلعب القادسية صاحب المركز الثامن بـ 13 نقطة ضد الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 14 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين