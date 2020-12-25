أخبار عاجلة

أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات -
سماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق -
اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

"الغارديان": "حزب الله" لا يستبعد ضربة من في أيامه الأخيرة

Print
"الغارديان": "حزب الله" لا يستبعد ضربة من ترامب في أيامه الأخيرة "الغارديان": "حزب الله" لا يستبعد ضربة من في أيامه الأخيرة

جي بي سي نيوز :- نقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين في "حزب الله" اللبناني وصفهم الرئيس الأمريكي دونالد بـ"المجنون" وأنه قد يدفع مع إسرائيل باتجاه حرب ضد إيران والحزب قبل وصول إدارة جو بايدن.

وقال أحد المسؤولين في الحزب: "كما تعرفون نحن لا نخاف الموت ولكن علينا حماية قادتنا ونعرف أننا سنتضرر سياسيا لو حدث شيء لهم. هذه أوقات خطيرة وترامب مجنون ولكن لن يحصل على ما يريد، فلا صبر لديه ولا وقت. يعتقد الإسرائيليون أنهم قادمون إلينا ولكن القادمين هم نحن".

وأضاف مسؤول ثان: "هل سيحاولون عمل أمر كبير ببيروت في الأسابيع المقبلة؟ هذا محتمل رغم أن هناك حالة تأهب أمني في الضاحية والجنوب. وهذا من أجل حماية قادتنا وليس لدينا شيء محدد، ولكن هناك شيئ في الأجواء."

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تؤمن أن دول الخليج معادية لإيران و"حزب الله"، وهو ما رد عليه مسؤول آخر في الحزب قائلا: "لا يهم كثيرا ما يقوله السعوديون فالحزب يستطيع الاعتناء بنفسه، وعليهم فهم أنه لو انهار البلد فلن تخرج الأحزاب السياسية التي يدعمونها قوية".

المصدر: "الغارديان"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب

مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب

مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب

مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب

هيئة صحية أمريكية: وفيات كورونا ستصل إلى 400 ألف قبل مغادرة ترامب

هيئة صحية أمريكية: وفيات كورونا ستصل إلى 400 ألف قبل مغادرة ترامب

مجلس الشيوخ يصوت على إلغاء "فيتو" ترامب على مشروع الإنفاق الدفاعي

مجلس الشيوخ يصوت على إلغاء "فيتو" ترامب على مشروع الإنفاق الدفاعي

شبكة عيون الإخبارية