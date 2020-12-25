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"شريك جوزي سرق عربيته بعد الدفنة".. سيدة تحرر محضرًا ضد تاجر سوري تتهمه فيه بالاستيلاء على أموال زوجها

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"شريك جوزي سرق عربيته بعد الدفنة".. سيدة تحرر محضرًا ضد تاجر سوري تتهمه فيه بالاستيلاء على أموال زوجها "شريك جوزي سرق عربيته بعد الدفنة".. سيدة تحرر محضرًا ضد تاجر سوري تتهمه فيه بالاستيلاء على أموال زوجها

مصراوي Masrawy

07:47 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتبت: نور العمروسي:
تقدمت سيدة ببلاغ إلى أمن القليوبية تتهم فيه شريك زوجها بالاستيلاء على أموالها عقب وفاة زوجها مباشرة.
تقول" نرمين .ح"، 35 سنة ليسانس حقوق متزوجة من أستاذ جامعي؛ زوجي رحمه الله دخل في شراكة مع تاجر يحمل الجنسية السورية، في مجال توريد اللحوم، إلى أن توفي زوجي من 40 يومًا، مشيرة إلى أنها يوم الوفاة طلبت من شريك زوجها، أن تترك لديه سيارة توريد اللحوم ملكي حتى إنهاء مراسم دفن زوجها، حتى لا تتعرض السيارة للسرقة.
وتابعت؛ بعد العودة من جنازة زوجي ذهبت إلى شريك زوجي كي يرد إليَّ السيارة، لكنه ماطلني، وظل يتهرب من اتصالي به، وعندما ذهبت إليه عند المطعم الخاص به وواجهته، قال لي إن السيارة مكتوبة باسم الطفلة، ولا بد أن يتسلمها جدها؛ لأنه هو الوصي عليها".
وأضافت نرمين في المحضر الذي حمل رقم 15694: "والد زوجي توفاه الله بعد زوجي بأيام وأخبرت السوري بأنني أصبحت الوصية على سيارة طفلتي بعد وفاة الجد، وطلبت السيارة فرفض"؛ فتوجهت إلى النيابة وحررت المحضر، وما زلت أنتظر إعادة سيارتي لي، إلا أن المشكو في حقه هددني، ما جعلني أخشى أن يؤذيني، فأنا أقيم مع بناتي الأربعة وجميعهن بمراحل الدراسة الابتدائية، وأصغرهن رضيعة عمرها شهران.

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