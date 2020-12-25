"رفع الحظر عن البضائع لأمريكا".. ضمن حصاد الطيران المدني في 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد

أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة حصاد عام 2020، مؤكدة أن القطاع يواجه معركة شرسة أمام تحديات هي الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوي، وأول هذه التحديات مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت سلطة الطيران إنها تمكنت خلال العام من الحصول على تجديد شهادة الآيزو ISO 9001/2015، كما تم السماح بتشغيل الشركات باستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع وفق الإجراءات والضوابط، التي تم إصدارها من سلطة الطيران المدني، وتم بالفعل الموافقة لـ6 شركات مصرية.

وأضافت السلطة، أنه تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة، لتطوير المنظومة التشريعية لتشريعات الطيران المدني المصري، والتوافق مع تشريعات الطيران الأوروبي، وتم تطبيق منظومة API/PNR، وتوفير مبلغ يقدر 62 مليون مصري لصالح وزارة الطيران المدني.

وأشارت إلى التنسيق مع إدارة النقل البريطاني DFT، لعودة شركات الطيران الإنجليزية للتشغيل من مطار شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، كما تم التنسيق مع هيئة البحث والإنقاذ والقوات الجوية والقوات المسلحة، لتعديل بروتوكول التعاون ليشمل تأهيل المفتشين من أخصائيين وضباط البحث والإنقاذ بالسلطة لتنفيذ التفتيش على مراكز البحث.

وتابعت السلطة أنه تم التنسيق مع إدارة أمن النقل الأمريكي TSA، بالتعاون مع شركة مصر للطيران والوزارة، لرفع الحظر عن البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والسماح لشحنات جديدة تتضمن (الخضار والفاكهة، المنتجات الجلدية، معدات الحماية PPE، الحيوانات الحية، البريد غير الأمريكي، البضائع الخطرة).

وتابعت السلطة أنه تم الاتفاق على منحة تقدر بـ2 مليون دولار أمريكي، من قبل إدارة أمن النقل الأمريكي TSA، لتجهيز بوابة بديلة لبوابة G5، وهي (البوابة الخاصة بالرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية) وتوفير جميع المعدات الأمنية لها.