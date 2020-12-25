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وزير التعليم يفتتح المبنى الجديد لمعهد حوض النيل في جامعة الفيوم

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وزير التعليم يفتتح المبنى الجديد لمعهد حوض النيل في جامعة الفيوم وزير التعليم يفتتح المبنى الجديد لمعهد حوض النيل في جامعة الفيوم

مصراوي Masrawy

07:06 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

الفيوم – حسين فتحى:
يزور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جامعة الفيوم غدا السبت.
ويفتتح الوزير أعمال تطوير الحرم الجامعي، ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومقر الجامعة المصرية الإلكترونية.
كما تشهد الزيارة افتتاح مبنى المدرجات المركزية، وافتتاح مبنى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، كما أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أنه على هامش الزيارة يجري انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى تستضيفه الجامعة.

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