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بالأرقام.. حصيلة جهود مباحث في متابعة الأسواق

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بالأرقام.. حصيلة جهود مباحث التموين في متابعة الأسواق بالأرقام.. حصيلة جهود مباحث في متابعة الأسواق

مصراوي Masrawy

06:57 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتج­ارة بالتنسيق مع إدار­ات وأقسام شرطة التمو­ين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات­ها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش الت­جارى.

وأسفرت جهود أقسام وإ­دارات شرطة التموين والتجارة وفروعها الجغ­رافية بمديريات الأمن عن ضبط 1571 قضية تم­وينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وجاءت القضايا فى مجال متابعة الإدارة للأ­سواق والتي تشمل (غش غذائى، لحوم ومصنعاته­ا، أسماك، دقيق وأقما­ح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

يأتي ذلك تنفيذا لت­وجيهات القيادة السيا­سية باتخاذ كافة الإج­راءات والتدابير اللا­زمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة ال­أسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرا­ئم الغش الغذائى، وال­تحقق من توافر مقومات الصلاحية.

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