أخبار عاجلة

أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات -
سماع دوي انفجار كبير في محيط العاصمة السورية دمشق -
اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"شينزو آبي" محور مروري جديد يحمل اسم رئيس وزراء اليابان السابق (تعرف عليه)

Print
"شينزو آبي" محور مروري جديد يحمل اسم رئيس وزراء اليابان السابق (تعرف عليه) "شينزو آبي" محور مروري جديد يحمل اسم رئيس وزراء اليابان السابق (تعرف عليه)

مصراوي Masrawy

06:59 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب– أسامة علي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح بعد ظهر اليوم، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وتطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وتفقد حي الجديدة، ومحور شينزو آبي.

وتفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، وتوقف الرئيس للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من خاصة ارتداء الكمامات.

ووجّه الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي، بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه "محور شينزو آبي" وهو اسم رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

كان "شينزو آبي" أعلن استقالته من منصبه في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي لأسباب صحية، بعد مسيرة طويلة بالمنصب استمرت لمدة 8 سنوات.

وأكد أن تلك الخطوة جاءت رغبة منه في تفادي التسبب في مشكلات بسبب تدهور حالته الصحية، معتذرًا للشعب الياباني عن استكمال فترة ولايته؛ ويعاني رئيس الوزراء الياباني السابق، البالغ من العمر 65 عامًا، منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن.

وولد شينزو آبي عام 1954، وشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني السابق، وانتخب في عام 2006 كرئيس للحزب ليستقيل في عام 2007، ويتولى منصب رئاسة الوزراء في عام 2012.

وأعلن شينزو آبي الاستقالة من منصبه بسبب معاناته من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي، واعتذر للمواطنين من أعماق قلبه عن الاستمرار في منصبه.

اقرأ أيضًا..

- أكد عليهم ارتداء الكمامات.. السيسي يستجيب لدعوات المواطنين ويتوقف لتحيتهم ()

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو)

بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو)

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية