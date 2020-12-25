"شينزو آبي" محور مروري جديد يحمل اسم رئيس وزراء اليابان السابق (تعرف عليه)

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وتطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وتفقد حي مصر الجديدة، ومحور شينزو آبي.

وتفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، وتوقف الرئيس للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامات.

ووجّه الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي، بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه "محور شينزو آبي" وهو اسم رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

كان "شينزو آبي" أعلن استقالته من منصبه في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي لأسباب صحية، بعد مسيرة طويلة بالمنصب استمرت لمدة 8 سنوات.

وأكد أن تلك الخطوة جاءت رغبة منه في تفادي التسبب في مشكلات الحكومة بسبب تدهور حالته الصحية، معتذرًا للشعب الياباني عن استكمال فترة ولايته؛ ويعاني رئيس الوزراء الياباني السابق، البالغ من العمر 65 عامًا، منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن.

وولد شينزو آبي عام 1954، وشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني السابق، وانتخب في عام 2006 كرئيس للحزب ليستقيل في عام 2007، ويتولى منصب رئاسة الوزراء في عام 2012.

وأعلن شينزو آبي الاستقالة من منصبه بسبب معاناته من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي، واعتذر للمواطنين من أعماق قلبه عن الاستمرار في منصبه.

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