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الاحتلال الإسرائيلي يقمع متظاهرين فلسطينيين في سلفيت بالضفة الغربية

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الاحتلال الإسرائيلي يقمع متظاهرين فلسطينيين في سلفيت بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقمع متظاهرين فلسطينيين في سلفيت بالضفة الغربية

مصراوي Masrawy

07:01 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

قلقيلية - (أ ش أ):

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المتظاهرين المشاركين في مسيرة بمدينة (سلفيت)، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في منطقة (الرأس) غرب المدينة، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ودعا محافظ (سلفيت) عبد الله كميل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، لتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة بالمحافظة، مؤكدا ضرورة التحرك الفوري والعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية؛ للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة بحق أبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن بلدة (كفل حارس) شمال (سلفيت) تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات واعتداءات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه، حيث اقتحم مستوطنون البلدة بحماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بإصابة طفل وشاب بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق، خلال قمع مسيرة بقرية (كفر قدوم) المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية، حتى إنهاء الاحتلال.

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