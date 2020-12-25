التنمية المحلية: إزالة 206 آلاف طن مخلفات ترع ومصارف في 11 محافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كمية المخلفات التي تم إزالتها على المجاري المائية بلغت 206 آلاف طن/شهر في 11 محافظة شملت الجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا، موضحًا أنه تم تكليف المحافظات بإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن التقرير الذي تلقاه عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحل مشكلة المخلفات بالترع أشار إلى أن محافظة الجيزة أزالت (21 ألف طن/ شهر) والإسكندرية (1,6 ألف طن/ شهر) والمنوفية (59 ألف طن/ شهر) والغربية (5,1 ألف طن/ شهر) والشرقية (70 ألف طن/ شهر) وبني سويف (6,2 ألف طن/ شهر) والمنيا (9,1 ألف طن / شهر) وأسيوط ( 2,9 ألف طن / شهر) وقنا ( 4,2 ألف طن /شهر) والفيوم (624 طن / شهر) ومطروح (500 طن/ شهر).

وشدد الوزير على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة في المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعي المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما لها من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة الري بموجب البرووتوكل الموقع بين الوزارتين في مايو 2020 على التنسيق والتعاون بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف في المحافظات وإزالة مخلفات نواتج التطهير، بالإضافة إلى الاستفادة من منافع الري على هذه الترع والمصارف في إقامة حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات بها لمنع وصولها إلى المجاري المائية ونقلها إلى المدافن الصحية ومصانع التدوير.

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